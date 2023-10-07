D-100 Karayolunda TIR'ın Çarptığı Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolunda, TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 34 YR 9876 plakalı TIR, sürücüsü öğrenilemeyen 41 H 4930 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Ankara istikameti trafiğe kapanırken, otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak tekrar verildi. TIR sürücüsü A.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)