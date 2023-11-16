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D-100 Karayolunda Sis ve Sağanak Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Kara yolunun Düzce geçişindeki Bakacak, Heyelan, Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ile Bolu kesimindeki Elmalık mevkilerinde sis ve sağanak etkili oluyor. Güzergahta yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis ve sağanak nedeniyle güzergahta yavaş seyrediyor. Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.