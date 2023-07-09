D-100 Karayolunda Sağanak ve Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis oluştu. Trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Kuvvetli yağışın etkisini sürdürdüğü kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis oluştu.
Sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel