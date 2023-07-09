D-100 Karayolunda Sağanak ve Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis oluştu. Trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor.