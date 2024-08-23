D-100 Karayolunda Kamyonun Çarptığı Motosikletteki Suriyeli Genç Hayatını Kaybetti

DÜZCE'de, D-100 kara yolunda kamyonun çarptığı motosikletteki Suriye uyruklu Hasan Kalaji (17) hayatını kaybederken, ağabeyi Cemil Kalaji (29) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında D-100 kara yolunun Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Adem Karlıdağ idaresindeki 41 AAV 654 plakalı kamyon, kavşaktan sağa dönüş yaptığı sırada, Cemil Kalaji idaresindeki 67 MA 0317 plakalı motosiklete çarptıktan sonra üstünden geçti. Kazada, motosiklet sürücüsü Cemil Kalaji yaralanırken, arkasındaki kardeşi Hasan Kalaji hayatını kaybetti. Bir süre sonra durumu fark edip duran kamyon şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan Kalaji'nin cenazesi de inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.