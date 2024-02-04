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D-100 Karayolunda Cip ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Ramazan A. yönetimindeki 06 EFT 876 plakalı cip ile Mehmet Han Y. idaresindeki 54 YL 550 plakalı otomobil, Hayreddin Tokadi Hazretleri Türbesi kavşağında çarpıştı.

Kazada yabancı uyruklu E.P. ile Sibel Y. ve Ayşenur D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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