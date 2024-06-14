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D 100 Karayolunda Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu

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D 100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ilçesindeki bölümünde bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul'dan özellikle Karadeniz Bölgesi'ne geçişte kullanılan D 100 kara yolunun Osmancık sınırları içinde kalan bazı bölümlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yolda yaşanan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

D 100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ilçesindeki bölümünde bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan başlayıp, İran sınırında yer alan Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'na kadar uzanan yolda tatilcilerin yolculuğu başladı.

İstanbul'dan özellikle Karadeniz Bölgesi'ne geçişte kullanılan D 100 kara yolunun Osmancık sınırları içinde kalan bazı bölümlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İki şeritli yolun yer yer iki şeridinin de araçlarla kaplandığı görülüyor.

Karadeniz istikametine yoğunluk yaşanan yolda polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Yolda yaşanan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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