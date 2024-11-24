D-100 Karayolu'ndaki Kazada Yolda Kalan Vatandaşlara Çorba ve Çay İkramı

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde yaşanan kaza ve buzlanmadan dolayı yolda kalan vatandaşlara Çerkeş'te sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Gerede Horhor Geçidi mevkisinde yaşanan kaza ve yollardaki buzlanmadan dolayı bir süre trafiğe kapanan Samsun-İstanbul kara yolunda vatandaşlar ilçelerdeki tesislere yönlendirildi.

Bu kapsamda Çerkeş ilçesinde yolda kalan sürücüler Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde misafir edildi.

Burada yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulunulurken, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

Yolda kalan vatandaşlardan Hasan Arslan, Amasya'dan İstanbul'a gittiğini söyledi.

Yolda kalmalarının ardından Çerkeş'e geldiklerini belirten Arslan, "Başkanımızdan, Kaymakamımızdan Allah razı olsun. Sıcak çorbamızı, çayımızı içtik. Şimdi yol açılmış, yolumuza devam edeceğiz, herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yolda kalan Turgut Oğuz da Çerkeş'te kendilerine çok yardımcı olunduğunu belirterek ikramlardan faydalandıklarını, şimdi de yollarına devam edeceklerini ifade etti.

Hasan Demirci de devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, Çerkeş Kaymakamlığı ve Çerkeş Belediyesine teşekkür etti.