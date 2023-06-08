D-100 Karayolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bakırköy'de D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobil, önünde giden kamyonete çarptı. Kamyonet yan yola savrularak devrildi ve bir motosiklet de kamyonete çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BAKIRKÖY, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil önünde giden kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yola savrularak devrildi. Bu sırada kamyonete ise bir motosiklet çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EEL 169 plakalı otomobil, Yenibosna mevkiine geldiği esnada bilinmeyen nedenle aynı yönde önünde giden 34 KE 0838 plakalı kamyonete çarptı.

KAMYONET HAFİF TİCARİ ARACA, MOTOSİKLET İSE KAMYONETE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle yan yola savrulan kamyonet, önce aydınlatma direğine daha sonra da hafif ticari araca çarparak devrildi. Aynı yönde arkadan gelen bir motosiklet ise kamyonete çarptı. Kaza sonrası araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Devrilen kamyonet, motosiklet ve otomobil ise çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri araç trafiğine açtı.

KAMYONET ANA YOLDAN FIRLADI

Kazanın görgü tanığı Fatih Sakar, "Kamyonet ana yolda ilerliyordu. Kırmızı bir araç kamyonete arkadan vurdu. Kamyonette ana yoldan fırlayıp aydınlatma direğine vurup yan yola savruldu. Hatta arkadan gelen bir motosiklette kamyonete vurdu" dedi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.