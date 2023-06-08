D-100 Karayolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobil, önünde giden kamyonete çarptı. Kamyonet yan yola savruldu ve bir motosiklet de kamyonete çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

BAKIRKÖY, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil önünde giden kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yola savrularak devrildi. Bu sırada kamyonete ise bir motosiklet çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EEL 169 plakalı otomobil, Yenibosna mevkiine geldiği esnada bilinmeyen nedenle aynı yönde önünde giden 34 KE 0838 plakalı kamyonete çarptı.

KAMYONET HAFİF TİCARİ ARACA, MOTOSİKLET İSE KAMYONETE ÇARPTI

KAMYONET ANA YOLDAN FIRLADI

Kazanın görgü tanığı Fatih Sakar, "Kamyonet ana yolda ilerliyordu. Kırmızı bir araç kamyonete arkadan vurdu. Kamyonette ana yoldan fırlayıp aydınlatma direğine vurup yan yola savruldu. Hatta arkadan gelen bir motosiklette kamyonete vurdu" dedi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.