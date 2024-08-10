Üye Girişi
Haberler

D-100 Karayolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen trafik kazasında 1 otobüs, 2 otomobil ve 1 hafif ticari araç karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde 1 otobüs, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişinde seyreden A.E. idaresindeki 34 KJJ 425 plakalı yolcu otobüsü, A.S. yönetimindeki 06 DCF 698 plakalı otomobil, E.A'nın kullandığı 35 AAP 081 plakalı otomobil ve O.G. idaresindeki 14 BR 884 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada savrulan otobüs, karşı şeride geçerek yol kenarındaki boş su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 35 AAP 081 plakalı otomobilin sürücüsü E.A ile yanında bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüsten indirilen yolcular, İstanbul istikametinin sağ kısmında yer alan güvenli bölgeye götürüldü.

Bir süre burada bekleyen yolcular, daha sonra başka bir otobüsle yola devam etti.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

D-100 Karayolu trafik Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Ankara elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Adana elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel ilk 11! Krunic oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos Fenerbahçe Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor)
title