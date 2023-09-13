D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

KARTAL, D-100 Karayolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, D-100 Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyir halindeki 2 otomobil hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza yapan otomobilleri fark etmeyen hafif ticari, otomobil ve cip sürücüleri zincirleme kaza yaptı. İlk kazaya neden olan sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, 34 DZU 554 plakalı cipin sürücüsü Batuhan Güngör ile kazaya karışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan D-100 Karayolu'nun trafik akışı bir süre yan yoldan sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Yol temizleme çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

"HIZLA GELEN ARAÇ BİÇTİ GEÇTİ ORTALIĞI"

Kazayı görüp yardıma gelen Eray Akgül, "Yardım amaçlı durdum. Sağ şeritte bir tane beyaz araba vardı. En sol şeritte de beyaz bir araba vardı, kaza yapmışlardı. Onlara yardım edelim derken, arkadan bir tane siyah ticari bir araç geldi, o kazaya karışmadı durarak emniyet şeridine çekti. Biz de onu uyarmaya gittik. Olanlar o anda oldu. Daha sonra arkadan bir tane daha siyah lüks bir otomobil geldi. Onun arkasına siyah bir cip geldi. Hızlı gelen siyah araba biçti geçti ortalığı. Siyah cip benim üzerime geldi, canımı zor kurtardım. Ölü yok, 2 yaralı var" dedi.