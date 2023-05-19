D-100 Karayolu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

100 Karayolu Üçköprü Köyü mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazasında araçlardan biri hurda yığınına dönerken 3 kişi yaralandı.

Trafik kazası D-100 Karayolu Üçköprü köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Evren D. idaresindeki 34 BD 2469 plakalı suv model araç ile Seyit K. idaresindeki 06 HAZ 45 plakalı Tofaş marka araç Üçköprü Köyü mevkiinde kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada çarpmanın etkisi ile Tofaş marka araç hurda yığını haline gelirken araçta sıkışan sürücü Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Seyit K. yanında yolcu olarak bulunan Meryem K. ve diğer aracın sürücüsü Evren D. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE