D-100 Karayolu'nda Ters Yolda Geri Gitme Vakasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

D-100 Karayolu'nda Ters Yolda Geri Gitme Vakasının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Avcılar'da sürücünün döneceği kavşağı kaçırarak D-100 Karayolu'nda otomobili ters yönde metrelerce geri sürdüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

AVCILAR'da döneceği kavşağı kaçıran sürücü D-100 Karayolu'nda otomobili metrelerce geri sürdü. Trafiği tehlikeye atan sürücü, kavşağa kadar ters yönde ilerledi.

Avcılar'da dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu'nda otomobille ilerleyen sürücü Cihangir Mahallesi'ndeki kavşaktan Avcılar'a gitmek isterken sapağı kaçırdı. Bunun farkına geç varan sürücü yaklaşık 300 metre ileride durdu, arkasını kontrol ettikten sonra sağ şeritte geri gitmeye başladı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde yer alan sürücü yanından hızla geçen araçlara aldırmadan Avcılar kavşağına kadar geri gittikten sonra yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
