D-100 Karayolu'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Bölgede sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.
Bölgede dün akşam saatlerinden itibaren görülen sis, sabah yoğunluğunu artırdı.
Sağanağın da aralıklarla etkili olduğu bölgede görüş mesafesi düştü.
Yolun Düzce kesiminde Taşaltı, Heyelan, Bıçkıyanı, Kaynaşlı ve Karanlıkdere, Bolu kesiminde ise Elmalık, Abant Kavşağı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.