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D-100 Karayolu'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı

16 Aralık 2023 11:30 Güncelleme: 11:32 Abone Ol

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Bölgede sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir.