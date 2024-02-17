D-100 Karayolu'nda Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçinde sis görüş mesafesini düşürdü.

Sağanağın iki gündür aralıklarla etkili olduğu bölgede sis oluştu.

Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Kaynaşlı, Bakacak ve Heyelan ile Bolu bölümündeki Elmalık, Seymenler ile Abant Kavşağı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bölgeden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahta görev yapan polis ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.