D-100 Karayolu'nda Motosiklet Kazası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

Rasim Ozan'ın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu