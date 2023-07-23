D-100 Karayolu'nda Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

D-100 Karayolu Küçükçekmece yönünde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere çarptıktan sonra meyve yüklü bir kamona arkadan vurdu. Otomobil kamyonun altında ezilirken, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından yol temizlendi ve trafik normale döndü.