D-100 Karayolu'nda Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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D-100 Karayolu Küçükçekmece yönünde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere çarptıktan sonra meyve yüklü bir kamona arkadan vurdu. Otomobil kamyonun altında ezilirken, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından yol temizlendi ve trafik normale döndü.
D-100 Karayolu Küçükçekmece yönü Florya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
D-100 Karayolu Küçükçekmece yönünde seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 GGR 673 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra meyve yüklü 34 EKF 15 plakalı kamyona arkadan vurdu.
Otomobil, çarpmanın etkisiyle kamyonun altında ezildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk muayenede otomobildeki 2 kişinin hayatlarını kaybettiklerini belirledi.
Kaza nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, yola saçılan meyveler temizlik ekiplerince kaldırıldı.
Kazaya karışan kamyon ve otomobilin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.