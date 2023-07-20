D-100 Karayolu'nda Makas Atan Araç Sürücüsü Trafiği Tehlikeye Attı

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye atan hafif ticari araç sürücüsü, Maltepe'ye geldiğinde bir anda el frenini çekerek yönünü değiştirdi. Şans eseri herhangi bir kaza yaşanmazken, hafif ticari araç yol kenarında durdu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü dökümü

-Aracın yol kenarında durması