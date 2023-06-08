D-100 Karayolu'nda Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Bakırköy'de seyir halindeki bir otomobil, önünde giden kamyonete çarptı. Kamyonet yan yola savrularak devrildi ve bir motosiklet de kamyonete çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.