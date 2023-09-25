D-100 Karayolu'nda arıza yapan araca arkadan çarpan otomobil kaza anı görüntülendi

D-100 Karayolu üzerinde arıza yapan hafif ticari aracın arkasında durmak üzere olan bir otomobile başka bir otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 Karayolu üzerinde arıza yapan hafif ticari aracın arkasında durmak üzere olan bir otomobile başka bir otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kartal D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HA 6794 plakalı hafif ticari araç sürücüsü D.V. aracının aniden stop etmesi üzerine karayolunun en sol şeridinde durdu. Bu sırada arızalı aracı görüp hızını yavaşlatan Ö.Y. idaresindeki 34 BNE 882 plakalı otomobile arkadan gelen 41 UY 313 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, arıza yapan araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili tutanak dolduran trafik polis ekipleri, olay yerine çağırdıkları çekiciyle arıza yapan hafif ticari aracı D-100 karayolu üzerinden kaldırdı. Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.