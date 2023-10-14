D-100 Karayolu'nda Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Görüntülendi

MALTEPE D-100 Karayolu'nda otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü, uzun süre ambulansa yol vermedi. Sürücünün kazaya davetiye çıkardığı ve trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

D-100 Karayolu Maltepe Aydınevler mevkiinde öğle saatlerinde iddiaya göre, 34 CCM 907 plakalı otomobil sürücüsü Kadıköy istikametine doğru makas atarak ilerledi. Sürücü, ambulans ekibinin siren ve anons uyarılarını dikkate almadan uzun süre yoluna devam etti. Otomobil sürücüsü uzun süre makas atarak ilerledi ve defalarca ambulansın önüne kırdı. Ambulans sürücüsü ise manevralarıyla kazayı son anda önledi. Bir süre sonra otomobil hızla olay yerinden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.