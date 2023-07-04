D-100 Karayolu Bolu Kesiminde Kaza: Yol Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı

D-100 kara yolu Bolu kesiminde çakıl yüklü kamyonun bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı ve yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.