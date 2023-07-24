D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda Sis Etkisi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor. Kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Güzergahı kullanan sürücüler dikkatli seyrederken, Karayolları ve polis ekipleri hız, yakın takip ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.