D-100 Karayolu Ankara İstikametine Kapandı

D-100 Karayolu Ankara istikametine kapandı

DÜZCE - Düzce'de sağanak yağış nedeniyle Asar Deresi'nde heyelan meydana geldi. Heyelandan dolayı çalışma yapmak için ekipler D100 karayolu Ankara istikametine yol trafiğe kapatıldı.

Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaynaşlı ilçesi Şimşir mevkiinde Asar Deresinin taşması sebebiyle heyelan meydana geldi. Ekiplerin durunu fark etmesi ardından D100 karayolu Ankara istikameti Üç Köprü mevkiinden trafiğe kapatıldı. DSİ ekipleri heyelan meydana gelen bölgede dolgu çalışmalarına başladı yol çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açılacak.