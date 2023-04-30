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D-100 kara yolunun ortasına yatan kişi trafik yoğunluğu oluşturdu

D-100 kara yolunun ortasına yatan kişi trafik yoğunluğu oluşturdu

Güncel Haberler

Bakırköy'de yol ortasında yatarak, bulaşıcı hastalık taşıdığını söyleyen bir kişi, özel giysili sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Bakırköy'de yol ortasında yatarak, bulaşıcı hastalık taşıdığını söyleyen bir kişi, özel giysili sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikameti İncirli mevkisinde bir kişi, yol ortasına yatarak, beklemeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisiyle görüşen polis ekiplerine bulaşıcı hastalık taşıdığını aktaran kişinin çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Bu sırada, D-100 kara yolunda Bakırköy'den Yenibosna'ya kadar trafik yoğunluğu oluştu.

Olay yerine gelen özel giysili sağlık ekipleri, yerde yatan kişiyi ambulansla hastaneye götürdü.

Sonrasında trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel

Ankara Güncel Haberler

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