D-100 kara yolunun Karabük kesiminde akıcı bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

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D-100 kara yolunun Karabük kesiminde akıcı bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

AA - Ahmet Özler - Güncel
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D-100 kara yolunun Karabük kesiminde akıcı bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, İstanbul'u Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, İstanbul'u Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilinde memleketlerinde olmak için yola çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'dan Karadeniz illerine gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Trafiğin gece saatlerinde daha da artması bekleniyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karadeniz, İstanbul, Karabük, Bayram, Güncel, Haberler

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