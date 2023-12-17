D-100 Kara Yolunda Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Anakara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Anakara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Güzergahın Düzce geçişinde yer alan Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı mevkileri ile Bolu kesiminde kalan Elmalık ve Abant kavşağında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.