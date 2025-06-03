D-100 Kara Yolunda Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

D-100 Kara Yolunda Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Kocaeli'de D-100 kara yolunun Tatlıkuyu mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Yangın kontrol altına alındı, otomobil kullanılamaz hale geldi ve ulaşım normale döndü.

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kara yolunun Tatlıkuyu mevkisinde, İstanbul yönünde seyreden M.B. idaresindeki 34 GDY 388 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bölgede bir süre aksayan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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