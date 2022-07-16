D-100 kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçenler, D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluğa neden oldu. Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçenler, D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilinden dönenlerin yolculuğu, tatilin bitmesine bir gün kala yoğunlaştı. Sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesimde yoğunluk oluşturuyor. Zaman zaman duran trafik nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Araç yoğunluğunun gece saatlerine doğru daha da artması bekleniyor. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. AA / Ahmet Özler - Güncel Güncel Haberler

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