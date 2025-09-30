Haberler

D-100 Kara Yolunda Sis ve Sağanak: Görüş Mesafesi 25 Metreye Düştü

D-100 Kara Yolunda Sis ve Sağanak: Görüş Mesafesi 25 Metreye Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Sürücülerden dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Bıçkıyanı, Sarıçökek, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerine sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler dikkatli seyretti.

Bölgede görev yapan ekipler, güzergahı kullanacak sürücülerden, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan yeni haber

Ölümden dönen ünlü oyuncudan yeni haber
Çin 6. nesil savaş uçağıyla yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi

ABD ve Rusya'nın uykularını kaçıran görüntü! Uzaya kadar çıkabiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.