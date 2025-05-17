D-100 kara yolunda kaza: Sürücü yaralandı

D-100 kara yolunda kaza: Sürücü yaralandı
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Kocaeli'nin D-100 kara yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tatlıkuyu mevkisi D-100 kara yolu, Kuzey yan yolda meydana geldi. İstanbul yönüne giden M.C. idaresindeki 41 AYH 870 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki yön tabelalarının altına düşen otomobilin sürücüsü M.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçta mahsur kalan M.C. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. M.C., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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