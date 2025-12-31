Haberler

Bolu Dağı'ndan ağır tonajlı araçlar geçmeye başladı

Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışının ardından, D-100 kara yolunun Ankara ve İstanbul istikametlerinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verildi. Karayolları ekipleri, yol güvenliği için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara ve İstanbul istikametleri ağır tonajlı araçların ulaşımına açıldı.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımın devamlılığı için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bu arada yolun Ankara istikameti, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların sürücüleri, buradaki kavşaktan geri döndürüldü.

Yağışın etkisini artırması nedeniyle olası trafik kazaları ve araç kaymalarının önüne geçilmesi için yolun İstanbul istikameti de ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Güzergahta ilerleyen ağır tonajlı araçların, polis ekiplerince Bolu kesimi Elmalık Kavşağı'nda oluşturulan kontrol noktasından geçişine izin verilmedi.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yapmasının ardından D-100 kara yolunun her iki yönü ağır tonajlı araçların ulaşımına açıldı.

Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı kesiminde ulaşım normal seyrediyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
