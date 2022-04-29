D-100'DE TRAFİK TARTIŞMASI KAZAYLA SONUÇLANDI

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda tartışma sonrası önünde duran otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran kamyonet şoförü kaza yaptı. Yola devrilen kamyonet nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 11.20 sıralarında D-100 Karayolu Beşyol Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Hasever 34 BAB 993 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olduğu sırada bir otomobil ani fren yaptı. Kamyonet şoförü otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa kırınca kamyonet yola devrildi. Hasever kazayı yara almadan atlatırken, diğer sürücü olay yerinden uzaklaştı. Kaza nedeniyle D-100 Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

"ÖNÜME KIRIP BENİ DURDURMAYA ÇALIŞTI"

Kazayı anlatan şoför Mehmet Ali Hasever, "Otomobil birden önüme kırdı bende direksiyonu sağa kırınca devrildi. Sağlığımda bir şey yok araçta da yük yoktu. Diğer araç kaçtı. Önüme kırıp beni durdurmaya çalıştı. Kaza olunca da kaçtı gitti. D-100'e girince korna çalmıştım ona hırs yaptı sanırım" diye konuştu. Devrilen kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafikte normal seyrine döndü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel