D-100'DE TEHLİKELİ İNATLAŞMA

MALTEPE'de yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki panelvan araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü, yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte birbirlerinin önünü kesmeye çalıştı. Sürücüler, hem kendilerini hem de yoldaki diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Bir süre devam eden tehlikeli inatlaşma sürücülerin farklı yönlere dönmesi ile sona erdi. Sürücülerin tehlikeli inatlaşmasını, arkalarından gelen bir araç sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.