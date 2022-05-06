D-100'de kontrolden çıkan cip takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

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D-100'de kontrolden çıkan cip takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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D-100'de kontrolden çıkan cip takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 Karayolu'nda takla atarak yolun karşı şeridine geçen cipte bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 Karayolu'nda takla atarak yolun karşı şeridine geçen cipte bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 Karayolu Çevikli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim E. (27) idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak yolun karşısı şeridine geçti. Cipte bulunan Çağlar Alp (27) olay yerinde hayatını kaybederken A.A. (2), Zeynep A. (25) ve Rıfat H. (25) ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Çağlar Alp'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Sedat Ağacıkoğlu-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu, Kastamonu, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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