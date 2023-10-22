Bolu'da D-100 karayolunda meydana gelen kaza sonucu iki motosiklet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

D-100'de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

BOLU - Bolu'da D-100 karayolunda iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Abant kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Muhammet S. yönetimindeki 16 AUH 518 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Sinan I. idaresindeki 31 ANJ 448 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada her iki motosikletin sürücüleri ve yolcu Aysu T. bariyerlere savrularak yaralandı. Kazayı gören sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.