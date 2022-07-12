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100'de dehşet anları herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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100'de dehşet anları herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar

KÜÇÜKCEKMECE, D-100'de, 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan M., herkesin gözü önünde 2 kişi tarafından darbedilerek bindirildiği otomobille kaçırıldı.

KÜÇÜKCEKMECE, D-100'de, 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan M., herkesin gözü önünde 2 kişi tarafından darbedilerek bindirildiği otomobille kaçırıldı. Dehşet anları DHA kamerasına saniye saniye yansırken, Erhan M.'nin kurtarılmasının ardından gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, Yeşilova Mahallesi D - 100 yan yolda meydana geldi. Yolda yürüyen Erhan M.'nin yanına otomobil yanaştı. Otomobilden inen 2 kişi, Erhan M.'yi darbetmeye başladı. Erhan M. sokak ortasında darbedilirken, zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı. Dakikalarca tekme ve yumrukların hedefi olan Erhan M., otomobile bindirilerek, götürüldü. Olay üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekte geçti. Ekipler şüphelilerin F.Ö. ve F.Ö. olduğunu tespit eden ekipler Esenyurt'ta dükkanlarına baskın düzenledi. Baskında F.Ö. ve F.Ö. gözaltına alınırken, Erhan M. kurtarıldı. Erhan M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araştırmada Erhan M.'nin şüphelilerden önce 6 bin lira, sonra 3 bin lira daha olmak üzere 9 bin lira borç aldığı öğrenildi. Şüphelilerin paralarını alamadıkları için olayı gerçekleştirildikleri ortaya çıkarıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler F.Ö. ve F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilova Mahallesi DHA Güncel Haberler

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