D-100'de bariyerlere çarpan otomobil ters döndü: 4'ü çocuk 7 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada 4'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba Mahallesi OSB mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan O.H. idaresindeki 34 FH 5850 plakalı Opel marka otomobil, yağışında etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, bariyerlere çarparak ters döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ters dönen araç içerisinde bulunan 4'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile bir süre tek şeritten sağlanan trafik, otomobilin kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.