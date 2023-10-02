Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme kaza sonucunda 3 otomobil, 2 kamyonet, pikap ve panelvan birbirine çarptı. Kazayı izleyen vatandaşlar, olayı film seyreder gibi izledi. Kaza sonucunda D-100 trafiğe kapanırken, 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

D-100'de 7 araç kazaya karıştı: Film seyreder gibi olan biteni izlediler

D-100'de 7 araç kazaya karıştı: Film seyreder gibi olan biteni izlediler

Refüjden kazayı izlediler

6 kilometre kuyruk oluştu, D-100 trafiğe kapandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 kara yolunda aniden yavaşlayan trafikte 3 otomobil, 2 kamyonet, pikap ve panelvan zincirleme kazaya karıştı. Sıkışan kamyonet sürücüsünü itfaiye kurtarırken, refüj ve yol kenarına çıkan vatandaşlar kazayı film seyreder gibi izledi.

Kaza, Zabıtan Mahallesi D-100 kara yolu Seka Tünel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 3 otomobil, 2 kamyonet, pikap ve panelvan aniden yavaşlayan trafikte zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle İ.A. isimli sürücü 41 NS 472 plakalı kamyonette sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan İ.A. ambulansa alınarak Seka Devlet Hastanesine götürüldü.

Meraklı gözlerle kazayı izlediler

Kaza sebebiyle D- 100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, yaklaşık 6 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kazalı araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla yol 1 saatin ardından trafiğe açıldı. Öte yandan, yan yola ve refüje çıkan vatandaşlar olan biteni film seyreder gibi izlediler.

Kazayla, ilgili inceleme başlatıldı.