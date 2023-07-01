D-100 Karayolu'nun Kocaeli Karatepe geçişinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı. Kazanın ardından kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve trafik durma noktasına geldi. Kazada sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

D-100'de 3 araç kaza yaptı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ - D-100 Karayolu'nun Kocaeli Karatepe geçişinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında trafik durma noktasına geldi. Sürücüler 1 saat trafikte beklemek zorunda kalırken, araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Kaza, 19.30 sıralarında Kartepe ilçesi D-100 Karayolu İstanbul İstikameti Cengiz Topel Işıklar Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B. idaresindeki 54 EV 268 plakalı Fiat marka otomobil, R.C. hakimiyetindeki 34 COS 509 Hyundai plakalı otomobil ile R.S. kontrolündeki 54 AID 100 plakalı Dacia marka otomobil kazaya karıştı. Meydana gelen kazda araçlarda sıkışan vatandaşlar oldu. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri vatandaşları sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik felç oldu

Öte yandan kaza sebebiyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler 1 saat boyunca trafikte beklemek zorunda kaldı. Trafik yer yer durma noktasına geldi. Kazalı araçlar ardından çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı. Polis ekiplerince güvenli geçişlerin sağlandığı yol kontrollü olarak verildi. Kazalı araçların çekilmesiyle trafik normal akışına döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.