Cyril Ramaphosa: Güney Afrika ABD ile Adil Ticaret Anlaşması İçin Müzakerelerde

CAPE TOWN, 10 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki Ulusal Meclis'te soruları yanıtlıyor, 9 Eylül 2025.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD ile adil bir ticaret ve yatırım anlaşması sağlamak için aktif görüşmeler yürüttüklerini ancak ülkesinin müzakerelerde asla "diz çökmeyeceğini" ifade etti. Salı öğleden sonra Ulusal Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ramaphosa, Güney Afrika hükümeti temsilcilerinin şu anda daha ileri resmi müzakereler için ABD'de bulunduğunu belirtti. (Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/Xinhua)