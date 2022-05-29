Cydia davasında kritik karar: Apple tazminat mı ödeyecek? - Haberler

2020 yılında Cydia'nın açtığı davada Apple'ın reddi kabul edilmişti. Cydia tarafından yapılan itiraz neticesinde ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, yeni kararı açıkladı.

Yargıc Yvonne, Apple davasında Cydia'ya yeşil ışık yaktı

Apple, ürettiği cihazların yazılım güvenliğini öne sürerek üçüncü parti uygulama mağazalarına izin vermiyor. Bu konudan muzdarip olan Cydia, geçtiğimiz yıllarda Apple'ın bu tavrını eleştirdikten sonra dava sürecini başlattı.

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Cydia, jailbreak'li cihazlarda App Store'da bulunmayan uygulamaların indirilmesine izin veriyor. Jay Freeman tarafından oluşturulan Cydia, Apple'ın iOS uygulama mağazalarına izin vermeyerek tekelcilik yaptığını öne sürdü.

Cydia avukatları, Apple'ın 2018 ile 2021 arasındaki hamlelerini Cydia gibi üçüncü parti uygulama mağazalarına zarar verdiğini savundu. Cydia tarafından yapılan itirazı kabul eden Yargıç Yvonne, "Davacıların iddiaları, Apple'ın üçüncü parti uygulama mağazalarının varlığını engellediği yönde. Yapılan itiraz başvurusu, zamanaşımı olmadığı için kabul edildi." ifadelerine yer verdi.

Yvonne, Apple'a Cydia davasında yanıt vermesi için Haziran ortasına kadar süre tanıdı. Yargıç Yvonne, Epic davasında büyük ölçüde Apple lehine sonuçlanan kurula başkanlık etmişti.

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