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ÇYDD, Türkan Saylan'ın hayatını konu alan bir belgesel hazırladı

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türkan Saylan'ın hayatını konu alan bir belgesel hazırladı. Belgesel, Türkan Saylan'ın bilim dünyasına katkıları ve cüzzamla mücadelesi üzerine odaklanıyor. İlk gösterim 13 Aralık'ta yapılacak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), kurucu Genel Başkanı Türkan Saylan'ın hayatını konu alan bir belgesel hazırladı. Gazeteci-yazar Özlem Özdemir'in yapımcılığını üstlendiği belgesel "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" adını taşıyor ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir armağan olarak nitelendiriliyor. İlk gösterim Saylan'ın doğum günü olan 13 Aralık Çarşamba gün saat 19: 00'da Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

ÇYDD, gazeteci-yazar Özlem Özdemir ile birlikte, Cumhuriyet'in 100. yılında başta kız çocuklarına umut olması amacıyla Türkan Saylan'ın bilim alanındaki çalışmalarının anlatıldığı bir belgesel hazırladı. Özlem Özdemir'in yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu yazdığı belgeselin yönetmeni Atilla Alicikoğlu.

"Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" adlı belgeselde, Türkan Saylan'ın bilim dünyasına katkıları ve cüzzamla mücadelesi ön plana çıkıyor. Yoğun bir araştırma ve yapım sürecinin sonucunda hazırlanan belgeselin ilk gösterimi Türkan Saylan'ın doğum günü olan 13 Aralık Çarşamba gün saat 19: 00'da Maltepe'de bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

PROF. DR. AYŞE YÜKSEL: TÜRKAN SAYLAN CUMHURİYET AŞIĞI BİR BİLİM KADINIYDI

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Türkan Saylan'ın hayatı boyunca Cumhuriyet değerlerine bağlı kaldığını ve bu sebeple belgeseli Cumhuriyet'in 100. yılına armağan ettiklerini belirterek, şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet, bir kadın devrimiydi. Kadınlarımızın mücadelesi kurtuluşun anahtarı oldu. Türkan Saylan da her şeyden önce Cumhuriyet aşığı bir bilim kadınıydı. Cumhuriyet'in kendisine sağladığı olanaklarla yetişmiş ve hayatı boyunca Cumhuriyet'e olan borcunu ödemek için çalışmış bir Cumhuriyet kadınıydı. Dolayısıyla bu belgeselin Cumhuriyet'imizin 100. yılında hazırlanması bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu belgesel Cumhuriyet'imize armağan olsun. Bu vesileyle tekrar belirtmek isteriz ki onun çalışmaları, düşünceleri, mücadelesi bizim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Türkan Saylan, bedenen aramızdan ayrılmış olsa bile fikirleriyle hala hayatımızda. Onun fikirleri etrafında birleşmeye ve düşüncelerine sahip çıkarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli belgeselin oluşmasında katkı sağlayan başta yapımcı Özlem Özdemir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

ÖZLEM ÖZDEMİR: TÜRKAN SAYLAN'IN KATKILARI SAYMAKLA BİTMEZ

Belgeselin fikir öncüsü olan ve yapımcılığını üstlenen Özlem Özdemir ise Türkan Saylan'ın toplum için oldukça önemli bir isim olduğunun altını çizdi. Özdemir'in açıklaması da şöyle:

"Türkan Saylan, her şeyden önce bir kadın ve çok değerli bir bilim kadını. Bu belgesel, onun hakkıyla anlaşılması için bir ses çıkarma aslında. Çünkü Türkan Saylan, ülkesini çok seven, bu ülkede cüzzam hastalığını bitiren, kız çocuklarının okumasını sağlayan, hayatını bu ülkenin gelişimine adamış olağanüstü bir kadın. Başka bir ülkede yaşasaydı hakkında sayısız kitap, belgesel, film hazırlanırdı. Yıllardır öncü Cumhuriyet kadınlarını yazan bir yazar olarak, gençlerin Türkan Saylan'ı daha iyi tanımaları ve örnek almaları için hakkında pek çok defa yazdım ama aydın kişiliğinin yanında bir kadın olarak anlatılması gerektiğini de düşündüm. Daha çok insana nasıl ulaşabilirim dedim ve belgeselini yapmaya karar verdim. Çalışmalara bir yıl önce başladık ve Cumhuriyet'imizin 100. yılında bir Cumhuriyet kadınının hayatını anlatan bu belgeseli halkımıza armağan etmenin gururunu yaşıyorum. Umarım Türkan Saylan'ın çabalarının özellikle gençlere ulaşmasına katkısı olur. Bu belgeseli hayata geçirme isteğimi heyecanla karşılayan başta ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'e ve ÇYDD'nin tüm yönetimine teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA / Güncel

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