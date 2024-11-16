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ÇYDD'den TSK'dan İhraç Talebine Tepki

ÇYDD'den TSK'dan İhraç Talebine Tepki
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ÇYDD, harp okulu yemin töreni sonrası 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganıyla ant içen teğmenler hakkında başlatılan soruşturmaya ve kesin ihraç talebine karşı çıkarak, Atatürk'ün askerlerinin ihraç edilemeyeceğini savundu.

(İSTANBUL) - ÇYDD tarafından yapılan açıklamada, "Harp okulu yemin töreni sonrasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı ile ant içtikleri için haklarında soruşturma başlatılan teğmenlerimiz hakkında Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda TSK'dan kesin ihraç talep edilmesini kabul etmiyoruz" denildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) sosyal medya hesabından  ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin açıklama yapıldı. Atatürk'ün askeri olmak TSK'dan ihraç nedeni olamaz denilen açıklama şu şekilde:

"Atatürk'ün askeri olmak TSK'dan ihraç nedeni olamaz.Harp okulu yemin töreni sonrasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı ile ant içtikleri için haklarında soruşturma başlatılan teğmenlerimiz hakkında Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda TSK'dan kesin ihraç talep edilmesini kabul etmiyoruz.

Ulusal kurtuluş savaşının başkomutanına saygı ve bağlılık bildirmek ulusal onur ve ruh taşıyan; tarihten ders almış her yurttaşımızın temel görevidir. Bu ihraç istemi yasaya ve hukuka aykırı olduğu kadar ulusal vicdana, tarihin akışına ve yurttaş olma sorumluluğuna da açıkça aykırıdır. Mustafa Kemal'in askeri olmak suç veya kabahat değil; gururdur, onurdur. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz, teğmenlerimizin yanındayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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