Çydd'den "Bilgi Üniversitesi" Açıklaması: "Yetkili Kurumlar Şeffaf Bir Yol Haritası Açıklamalı"

(İSTANBUL) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararının binlerce öğrencinin eğitim yaşamını doğrudan etkilediğini belirterek, yetkili kurumlara öğrencilerin hak kaybı yaşamayacağı şeffaf bir yol haritası açıklama çağrısı yaptı.

ÇYDD tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yetkili kurumlara "şeffaf bir yol haritası" için çağrı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına ilişkin karar, binlerce öğrencinin eğitim yaşamını, akademik geleceğini, kazanılmış haklarını ve yaşam planını doğrudan ilgilendirmektedir. Bu süreçte temel öncelik, öğrencilerin hiçbir belirsizlik ve hak kaybı yaşamadan eğitimlerine devam edebilmesi olmalıdır. Üniversiteler; bilimsel düşüncenin, özgür tartışma ortamının ve çağdaş toplum hedefinin temel kurumlarıdır. Bu nedenle yükseköğretime ilişkin her karar, öğrencilerin emeğini, geleceğini ve eğitim hakkını koruyan bir anlayışla ele alınmalıdır."

Bu sorumlulukla yetkili kurumları, öğrencilerin ve akademik bileşenlerin kaygılarını giderecek kapsamlı bir yol haritasını gecikmeden kamuoyuyla paylaşmaya; süreci hukukun üstünlüğü, eğitim hakkı ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütmeye çağırıyoruz. ÇYDD olarak, öğrencilerin hak kaybı yaşamadan eğitimlerine devam edebilmeleri ve çağdaş eğitim ilkelerinin korunması için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

