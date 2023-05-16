'Cyclone & Anticyclone' başlıklı resim sergisi açıldı

Fazilet Kendirci'nin "Cyclone & Anticyclone" başlıklı kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Resim sergisinin açılış etkinliği ve paneli, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki Şeref Salonunda gerçekleştirildi.

Sanatçı Kendirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yılda tamamladığı eserinde dünyanın 11 farklı ülkesinden 370-1945 yılları arasında yaşamış, 24 özel kadının resminin bulunduğunu söyledi.

Hepsi 1'e 1 metre büyüklüğünde tuvaller üzerine 24 parçadan oluşan, toplamda 3'e 8 metre büyüklüğündeki esere ilişkin bilgiler veren Kendirci, şunları kaydetti:

"Bu kadınlara ortada hayat ağacı eşlik ediyor. Çünkü hayat ağacı ölümsüzlük simgesidir. Eğer ben 2023 yılında yaşayan bir kadın olarak 370 yılında dünyaya gelen bir kadına tekrar dönüp bakıyorsam ve o kadını tekrar okumaya çalışıyorsam bu onun ölümsüz olduğunu gösteriyor. Bütün kadınların ortak özelliği dirençli olmaları, kadın hakları, çocuk hakları ve adalet için mücadele etmiş olmaları."

"Çok sayıda kadının hayat hikayelerini inceledim"

Kendirci, tuval üzerine akrilik tekniğini kullandığı çalışmada Türkiye, Almanya, ABD, Fransa, Güney Afrika, İngiltere, İtalya, Kanada, Mısır, Polonya, ve Yunanistan olmak üzere 11 ülkeden kadınları resmettiğini dile getirdi.

Çalıştığı 5 yıl boyunca eserde yer alan 24 kadının dışında pek çok kadının da hayatını inceleme fırsatı bulduğunu aktaran Kendirci, "İçinden bir seçki yaptım. Bu süreç de oldukça sancılı bir süreçti." değerlendirmesini yaptı.

Eseriyle kadın haklarına dikkati çekmek istediğini ifade eden Kendirci, serginin gençlerle buluşması için özellikle İstanbul Üniversitesinde yapılmasını istediğini sözlerine ekledi.

"Kadınların toplumdaki rolüne önemli bir etkisi olacak"

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi ise açılışta yaptığı konuşmada, çok güzel bir projenin açılışında bulunduklarını belirterek, "Dünya kadınlarının insanlığın gelişimindeki rolünü, etkisini sürekli olarak hatırlamak ve bu vesileyle de bundan sonraki süreçte kadınların toplumda hak ettikleri rolü ve yeri daha iyi almasını sağlamak için bir bilinç oluşturma anlamında serginin önemli bir etkisi olacağını düşünüyorum." dedi.

Kendirci'ye ve sergiye katkıda bulunanlara teşekkür eden Develi, fakültede okuyan öğrencilerin yarıdan fazlasının kadın olduğunu, bu nedenle de fakülte olarak etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ayrıca mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Açılışın ardından Doç. Dr. Mehtap Demir Güven'in yönettiği, Prof. Dr. Esra Ekmekçi, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve Beral Madra'nın konuşmacı olarak katıldığı "Sanatta ve Bilimde Kadın" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Kendirci'nin bilim, hukuk, sanat, çocuk ve kadın hakları gibi konulara dikkat çekmek amacıyla ortaya koyduğu eserde bir günün 24 saatine ithafen 24 kadın resmi yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak hazırlanan sergi, 15 Haziran'a kadar görülebilecek.