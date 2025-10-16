CW Enerji Bursa'daki Yeni Plus Bayisiyle büyümeye devam ediyor

GÜNEŞ paneli üreticisi CW Enerji'nin, iş ortaklarına daha verimli bir yapı kazandırmak ve yurt içindeki müşteri ağı ile operasyonel etkinliğini artırmak amacıyla geliştirdiği yeni Plus Bayisi, Bursa'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren CW Enerji, yurt içi müşteri ağı ve operasyonel gücünü artırmak amacıyla oluşturduğu CW Enerji Plus Bayileri ile büyümesini sürdürüyor. Bu kapsamda Bursa'daki CW Enerji Plus Bayisi de yoğun bir katılımla kapılarını açtı.

Açılışa AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Mehmet Galip Ensarioğlu, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız'ın yanı sıra bölgenin önde gelen sanayicileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

'ENERJİYİ TOPLUMUN HER KESİMİNİN ULAŞABİLİR HALE GETİRME VİZYONUYLA HAREKET EDİYORUZ'

Yeni Plus Bayi açılışında konuşma yapan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Türkiye genelinde sürdürülebilir enerjiye erişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek "CW Enerji olarak, yenilenebilir enerjiyi toplumun her kesimi için ulaşılabilir hale getirme vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz CW Enerji Plus Bayilerimiz sadece bir satış noktası değil; aynı zamanda sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştıran birer enerji deneyim merkezi olacak. Bursa'daki yeni Plus Bayimiz de bu vizyonumuzun önemli kilometre taşlarından biri olacak" dedi.

'BURSA BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP'

Yeni oluşturulan bayilik sisteminin; teknik destek, avantajlı tedarik koşulları, eğitim programları ve ortak pazarlama faaliyetleri gibi birçok fırsatı bayilere sunduğunu ifade eden Sarvan, "Plus Bayilerimiz aracılığıyla, güneş panellerinden enerji depolama sistemlerine, ısı pompalarından elektrikli araç şarj çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Bursa Plus Bayimiz de bu bütüncül enerji yaklaşımının güçlü bir temsilcisi olacak" diye konuştu.

Sarvan, Bursa'nın sanayisi, üretim gücü ve teknolojik yatırımlarıyla Türkiye ekonomisinin en dinamik şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Bursa'nın hem sanayi hem konut alanında yenilenebilir enerji dönüşümüne öncülük edebilecek büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.

'ZİYARETÇİLER TÜM İNOVATİF TEKNOLOJİLERİ YAKINDAN İNCELEYEBİLECEK'

Bursa'daki yeni Plus Bayi ile Türkiye'nin enerji dönüşüm yolculuğuna değer katmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Tarık Sarvan, "Burada ziyaretçilerimiz tüm inovatif teknolojilerimizi yakından inceleyebilecek. Burası hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için sürdürülebilir enerjiye erişimi kolaylaştıran bir merkez olarak bölgeye değer katacak. Bursa Plus Bayimizin uzun soluklu başarılar elde etmesini diliyorum" dedi.

'DAHA TEMİZ GELECEK İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Hedeflerinin güvenilir, güçlü ve donanımlı CW Plus Bayileriyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yenilenebilir enerji çözümlerini yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Sarvan, bu yapılanmanın yalnızca CW Enerji'nin değil, aynı zamanda tüm iş ortaklarının büyümesine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğunu kaydetti. Sarvan, "İş ortaklarımızla birlikte, daha temiz bir gelecek için yenilikçi çözümler üretmeye ve enerji verimliliğini artırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine katkı sunarken, aynı zamanda istihdamı destekleyen, çevreye duyarlı ve ekonomik olarak güçlü bir iş modeli oluşturmayı hedefliyoruz. CW Enerji Plus Bayi yapılanmamız, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin her bölgesine ulaşarak büyümesini sürdürecek. Hedefimiz; güçlü bayi ağımızla yenilenebilir enerjiye erişimi kolaylaştırmak, her ilde aynı kalite ve güven anlayışıyla hizmet sunmak. Bu sayede, ülkemizin dört bir yanında CW Enerji markasının gücünü ve sürdürülebilir enerji vizyonunu daha geniş kitlelerle buluşturmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

'BURSA PLUS BAYİMİZ İLE ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ'

CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz da değişen dünya dinamiklerine dikkat çekerek, "Hızla gelişen bir dünyada yaşıyoruz ve bu değişimle birlikte teknolojik gerçeklerimiz de dönüşüyor. Biz de CW Enerji olarak yeni dünya düzenine ayak uyduruyor, kendimizi ve teknolojimizi sürekli geliştiriyoruz. Güneş enerjisi bugün yalnızca en ekonomik değil, aynı zamanda en sürdürülebilir ve en çevreci enerji kaynağı konumunda. Bu bilinçle, hem ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı hem de geleceğe daha temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

Plus Bayilik sisteminden de bahseden Yılmaz, "Bugünlere gelmek bizim için gurur ve mutluluk sebebi. Güneş enerjisini her yerde kullanılır hale getireceğiz. Bursa Plus Bayimiz ile çok güzel işlere imza atacağız. Kendilerine büyük bir güvenimiz var. Güneşin olduğu her yerde enerjiye beraber dokunacak hem sanayiye hem de bireysel kullanıcılara sürdürülebilir enerji çözümleri sunacağız. Bu vizyonla, yerli üretim gücümüz ve bayilerimizle birlikte Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'UZUN VADELİ ENERJİ ÇÖZÜMLERİ VE GÜVEN SUNUYORUZ'

CW Enerji Bursa Plus Bayisi Alperen Elmalı ise bölgenin enerji dönüşümüne katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "CW Enerji gibi güçlü, vizyoner ve yenilikçi bir markanın parçası olmak bizim için büyük bir gurur. CW Enerji Bursa Plus Bayisi olarak, hem sanayi bölgemizde hem de bireysel kullanıcılar arasında yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize yalnızca ürün değil, aynı zamanda uzun vadeli enerji çözümleri ve güven sunuyoruz. CW Enerji'nin bilgi birikimi ve teknolojik gücüyle, bölgemizde sürdürülebilir enerji dönüşümünün öncülerinden biri olacağımıza inanıyoruz" dedi.

'BU YOLCULUKTA ŞEHRİMİZİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SUNMAYA KARARLIYIZ'

Yeni açılan Bursa Plus Bayisinin, bölgedeki yenilenebilir enerji farkındalığını artıracağını belirten Elmalı, "Amacımız sadece enerji üretmek değil, aynı zamanda topluma ve çevreye değer katan projelere öncülük etmek. CW Enerji'nin sürdürülebilirlik vizyonunu en güçlü şekilde temsil ederek hem çevre dostu hem de verimli enerji çözümlerini daha fazla kullanıcıya ulaştırmak istiyoruz. Bursa Plus Bayisi olarak, CW Enerji ailesinin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz ve bu yolculukta şehrimizin enerji dönüşümüne katkı sunmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından bayi, kurdele kesim töreniyle birlikte hizmete girdi.