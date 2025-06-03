Salıpazarı'nda otobüs sürücüsü araçta unutulan cüzdanı sahibine ulaştırdı

Salıpazarı'nda otobüs sürücüsü araçta unutulan cüzdanı sahibine ulaştırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otobüs sürücüsü Cemal Çavuşoğlu, aracında bulduğu içinde para ve ziynet eşyaları bulunan cüzdanı sahibine teslim etti. Belediye Başkanı, Çavuşoğlu'nu tebrik ederek örnek bir davranış sergilediğini belirtti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde aracında içinde para ile ziynet eşyaları bulunan cüzdan bulan otobüs sürücüsü, cüzdanı sahibine teslim etti.
Salıpazarı ile Çarşamba arasında sefer yapan özel halk otobüsü sürücüsü Çavuşoğlu, aracında içinde para ile ziynet eşyaları bulunan bir cüzdan buldu.
Salıpazarı Belediyesine giden Çavuşoğlu, yetkililer aracılığıyla cüzdanın sahibi Hamide Gülbüz'e ulaştı. Eşi Şevki Gülbüz ile Belediyeye gelen Gülbüz, cüzdanlarını teslim aldı.
Gülbüz, Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise örnek davranışından dolayı Cemal Çavuşoğlu'nu tebrik ederek, "Bu davranışla insanlığa örnek olan Cemal kardeşimize gönülden teşekkür ediyorum." dedi.
Cemal Çavuşoğlu ise insanlık görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları karı-kocayı silahla vurdu, birinin durumu ağır

Tartışma kanlı bitti! Komşuları karı-kocayı silahla vurdu
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
A Milli Takım'da iki isme geçiş töreni yapıldı

A Milli Takım'da yeni evlenen yıldıza geçiş töreni yapıldı
Bakan Şimşek son enflasyon rakamlarını yorumladı

Bakan Şimşek son rakamları yorumladı! Son 3 yılın dip noktası
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı

Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.