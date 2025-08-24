Cüzdanı Bulan Kişi Paralarını Alıp Yerine Bıraktı, İkinci Kişi Cüzdanı Çaldı

Bayrampaşa'da iş yerinin girişindeki basamağa düşen cüzdanı bulan kişi, içindeki paraları alarak aynı yerine bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ağustos'ta Terazidere Mahallesi Manastır Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, dinlenmek için iş yerinin girişindeki basamağa oturan Fatih Şen, cüzdanını düşürdü. Sabahın erken saatlerinde oradan geçen bir kişi ise cüzdanı fark ederek içindeki paraları aldı. Şüpheli, cüzdanı aldığı yere bırakarak uzaklaştı. Ardından gelen bir kadın cüzdanı alarak başka birine verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, cüzdan sahibi içerisinde telefon numarası bulunmasına rağmen kendisine ulaşılmadığını belirterek şikayetçi olacağını söyledi.

'İNSANLIK ÖLMÜŞ DİYEBİLİRİZ'

Cüzdanını düşüren Fatih Şen, "Akşam saat 00.00 civarında merdivende otururken cüzdanı buraya düşürüp eve gittim. Sabah 06.00 sıralarında ilk gören kişi cüzdanı alıp içindeki paraları aldıktan sonra yerine bırakmış. İkinci gören kişi de cüzdanı çalıyor. Garip bir durum, insanlık ölmüş diyebiliriz. Cüzdanın içinde numaram ve tüm bilgilerim var ama ne arayan var, ne soran var. İlk gören parayı alıyor, ikinci gören cüzdanı alıp devam ediyorlar. Kamera kayıtlarını aldım, şikayetçi olacağım" dedi.