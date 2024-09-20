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Çuval Geçiren Cüce Keçi, Diğer Keçileri Korkuttu

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Antalya'da başına çuval geçen Nijerya Cüce Keçisi, diğer keçilerin paniğe kapılmasına ve hiç yem yememelerine yol açtı. Güvenlik kameralarına yansıyan komik anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Başına çuval geçen cüce keçi, diğer keçilerin kabusu oldu

Çuvallı keçiyi gören diğer keçiler, kaçacak delik aradı

Ağıldaki gülme krizine sokan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Keçilerin sahibi: "O kadar çok kormuşlar ki, yemden kesildiler"

ANTALYA - Antalya'da başına çuval dolanan keçi, ağılda bulunan diğer hayvanların adeta aklını başından aldı. Sosyal medyada yayılan ve korkudan kaçışan keçilerin komik anları güvenlik kamerasına yansırken, izleyenler gülme krizine girdi. Keçilerin sahibi Hüseyin Kılar, "Sabah kalktığımda bütün hayvanların bahçede olduğunu gördüm. Yemlemek için bahçeye indim, bütün hayvanların yeme gelmediğini fark ettim. Yemlerini verdim hala yem yemiyorlardı. Bir şeyden korktuklarını düşünüp kameraları inceldim, bu durumla karşılaştım" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Duraliler Mahallesinde hayvancılık yapan Hüseyin Kılar isimli vatandaş, boylarının kısalığı nedeniyle Nijerya Cüce Keçisi olarak adlandırılan ve Türkiye'de sayılı besicinin baktığı cins keçilerin bakımını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde keçilerin kendisinden korktuğunu fark eden ve tuhaf hareketlerinden şüphelenerek izlediği güvenlik kamerası kayıtlarında gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kılar, o anları sosyal medya hesabına yükledi. Nijerya Cüce Keçileri'nin güvenlik kamerasına yansıyan ve izleyenleri gülme krizine görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ahırda yem yerken başına çuval dolanan cüce keçilerden birisinin diğer keçileri korkuttuğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

"Korkudan yem yemediler"

İzleyenleri gülme krizine sokan ve başına çuval dolanan keçinin diğer keçileri korkuttuğu, ahırın içinde başlayan kovalamaca ahırın dışında da devam etti. İlk kez gördükleri görüntü karşısında ne yapacağını şaşıran diğer keçiler korku içinde kaçıştı. Çiftliğinde 50'den fazla Nijerya Cüce Keçisi beslediğini belirten Hüseyin Kılar, "Sabah kalktığımda bütün hayvanların bahçede olduğunu gördüm. Yemlemek için bahçeye indim, bütün hayvanların yeme gelmediğini fark ettim. Yemlerini verdim hala yem yemiyorlardı. Bir şeyden korktuklarından emindim, bende yanlarında durdum benden güç alıp yemlerini yesinler diye. Bir sıkıntı olduğunu düşünüp, güvenlik kameralarına baktım" dedi.

İzleyenler gülme krizine girdi

Kamera kayıtlarını geriye dönük olarak izlediğinde karşılaştığı komik manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini ve görüntüleri yakınlarına gönderdiğini belirten Kılar, "Güvenlik kamerasına baktığımda bir tanesinin kafasına çuval geçmiş, diğerlerini kovalıyor. Aslında yanlarına gitmek istiyor, ancak onlarda başındaki çuval nedeniyle kendisinden korktuğu için bu şekilde trajikomik bir olay olmuş. Görüntüleri tanıdıklarıma gönderip, sosyal medya hesabıma yükledim. Komik bir olay olmuş burada bizde bunu paylaşalım dedik. Biraz olsun insanların yüzüne tebessüm koyabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. Kılar ayrıca, yaşanan komik olay sonrası keçilerin çuval görünce hala korkmaya devam ettiklerini belirtti.

Çuval Geçiren Cüce Keçi, Diğer Keçileri Korkuttu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Güncel

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